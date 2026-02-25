Scorsese non si ferma | anche Jared Harris nel super cast di What Happens at Night

Il nuovo film di Martin Scorsese, “ What Happens at Night “, continua ad accumulare talenti di altissimo livello. Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Jared Harris ( Chernobyl, Mad Men ) è l’ultimo grande nome a unirsi a un cast che vede già protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, oltre a Patricia Clarkson e Mads Mikkelsen. Il film, prodotto da Apple Original Films in partnership con Studiocanal, è un adattamento del romanzo di Peter Cameron. La sceneggiatura, curata da Patrick Marber, segue le vicende di una coppia americana che si reca in una remota e innevata cittadina europea per adottare un bambino, ritrovandosi immersa in un’atmosfera onirica e carica di mistero. Un cast di veterani per Scorsese. L’inserimento di Jared Harris aggiunge ulteriore prestigio a una produzione già imponente. L’attore britannico, noto per la sua versatilità tra cinema ( Il curioso caso di Benjamin Button, Lincoln ) e serialità d’autore ( The Crown, The Terror ), torna a collaborare con grandi produzioni hollywoodiane dopo il successo globale di Chernobyl. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

