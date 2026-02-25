Scoppia l' incendio in casa si sveglia di soprassalto e si getta dalla finestra

Protagonista della vicenda una ragazza di 24 anni che dopo un volo di alcuni metri è atterrata sull'asfalto, dolorante. Vigili del fuoco, carabinieri, ambulanza ed elisoccorso sul posto, feriti anche altri due giovani Stava dormendo, ha sentito la puzza di fumo, ha capito che era scoppiato un incendio e ha scelto di affidarsi all’istinto, gettandosi dalla finestra che dà sul balcone di casa, compiendo un volo di alcuni metri. È la drammatica ricostruzione – al momento primaria in base alle informazioni emerse – di quanto successo a Cavedago intorno alle 9 del mattino di oggi, mercoledì 25 febbraio. La 24enne che ha compiuto questo gesto è atterrata sull’asfalto, dolorante, ma è sempre rimasta cosciente. Nell’arco di pochi istanti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cavedago, Andalo e Spormaggiore, che hanno domato il rogo, partito dalla cucina dell’abitazione per cause ancora in via di ricostruzione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

CAVEDAGO. E' stata sorpresa dalle fiamme che sono divampate nella cucina della casa, si è svegliata di soprassalto e, presa dal panico, si è lanciata dalla finestra - balcone della propria abitazione

