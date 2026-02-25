Scoppia la polemica sule collane di Sayf e Laura Pausini | la maledizione dei gioielli colpisce anche a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo è una macchina complessa che viaggia sempre su due binari paralleli: da una parte la gara musicale, dall’altra l’inesauribile contorno di costume e polemiche. E anche in questa edizione 2026, condotta da Carlo Conti in un’anestetizzante modalità “velocizzata”, non si è fatta attendere la solita controversia mediatica. Il tema? I gioielli. O meglio, la loro ingombrante, costosissima e – secondo alcuni – troppo evidente riconoscibilità. Come sottolineato da Repubblica, tutto è iniziato ancor prima che si alzasse il sipario del Teatro Ariston, trasformando il tradizionale Green Carpet nel teatro della prima diatriba stagionale. Il caso Sayf: 70mila euro di Tiffany e lo stereotipo del rapper. A innescare la miccia è stato Sayf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Sanremo, Sayf minimal sul palco: doppiopetto e un solo anello dopo la polemica dei gioielli da 70mila euro sul green carpet

Sanremo 2026: fuorionda choc di Laura Pausini: scoppia il caso poi la verità sull’episodio

Temi più discussi: Droni contro gli automobilisti distratti: in Canada scoppia la polemica sulle multe dall’alto; Referendum: scoppia la polemica sul Comitato del No. Intervista a Filiberto Zaratti (16.02.2026); Ex Asilo di Tuoro, scoppia la polemica politica. Salvare l’immobile; Polemica sul parco urbano Lolli-Notarbartolo: Il masterplan non esiste, commissione Urbanistica estromessa.

Ascolti e Top 5 prima serata, scoppia la polemica Ditonellapiaga – Sanremo Express podcast, AdnkronRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

Sanremo 2026, c’è già un caso di plagio? Scoppia la polemica su un BigErmal Meta sotto accusa a Sanremo 2026: sui social parlano di plagio e tirano in ballo Madame. Ecco cosa sta succedendo. rds.it

Cosa ha davvero detto Laura Pausini dopo l'esibizione di Sal Da Vinci Il malinteso nato su X durante Sanremo 2026 - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com