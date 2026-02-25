Scooter moto d' acqua e quad | il maxi deposito della banda del Serpentone

Nel mirino anche moto da cross, scooter e un natante. I veicoli caricati su furgoni a noleggio Rubavano scooter ma anche moto da cross, quad, moto d'acqua. Un'organizzazione che si muoveva al Corviale, all'ombra del Serpentone, con la refurtiva che veniva rivenduta per in intero o nelle singole componenti, andando così ad alimentare il mercato nero. Il "team" aveva a capo un 40enne romano, affiancato da ragazzi più giovani, alcuni dei quali minorenni legati tra loro da rapporti di parentela. I target presi di mira erano essenzialmente i ciclomotori. Parliamo di scooter che venivano rubati nelle zone limitrofe e poi convogliati in diversi punti del complesso di edilizia popolare del municipio XI. I mezzi a due ruote venivano poi caricati in furgoni a noleggio. Il gruppo, presumibilmente nel momento in cui ha percepito di essere finito sotto osservazione delle forze dell'ordine, nel tentativo di sviare le indagini ha scelto di diversificare quelle che erano a tutti gli effetti delle "officine del riciclaggio" in più punti del quartiere, evitando così di concentrare l'attività in un unico garage. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Gli rubano lo scooter ma i ladri non sanno che ha il Gps: trovato deposito con decine di motoQuesta mattina, gli agenti hanno scoperto un deposito con decine di moto rubate tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

Ladri scordano il Gps sullo scooter e guidano i carabinieri nel deposito di moto rubate: erano nascoste nei containerI ladri hanno lasciato il GPS acceso sullo scooter rubato, e così i carabinieri sono riusciti a trovarli.

Temi più discussi: Guidare una moto nel Sud-Est asiatico mi ha resa libera; Giovane fu travolto da moto d’acqua. Sotto sequestro il lago Borgioli; Attenzione e sicurezza in moto: cosa insegna il traffico indiano; Paura alle porte di Roma: scontro tra auto e scooter fa atterrare d’urgenza l’elisoccorso.

Corsi acqua scooter, i giorni dei divietiIl Circomare - guardia costiera annuncia che il litorale di Porto San Giorgio sarà interessato da allenamenti con moto d'acqua in date specifiche del 2024, vietando la navigazione e altre attività. Il ... ilrestodelcarlino.it

Moto d'acqua della polizia a Sottomarina: gli agenti permettono ad alcune ragazze di salire e scattare foto VIDEOSOTTOMARINA - Video e selfie di tre bagnanti in costume sulla moto d’acqua della polizia di Stato di Chioggia: un siparietto che ha incuriosito i frequentatori della spiaggia di Punta Canna a ... ilgazzettino.it

Affidabilità Yamaha, Servizio BELLETTI MOTO! Il segreto di una moto o scooter Yamaha sempre al top Un TAGLIANDO UFFICIALE da Belletti Moto! Belletti Moto SERVICE: Via mura porta fiume 25, Cesena 0547 610347 - facebook.com facebook