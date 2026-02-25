Scontro tra Benavidez e Ramirez | la battaglia messicana

Benavidez e Ramirez si affrontano a Las Vegas dopo aver deciso di salire di peso nel cruiserweight, spinti dalla volontà di conquistare un titolo mondiale. La sfida nasce dalla volontà di entrambi di dimostrare la propria forza in una categoria più impegnativa, attirando l’attenzione dei fan di tutto il mondo. La tensione cresce tra i due campioni mentre si avvicina il match, che promette di essere uno dei più emozionanti della stagione.

Las Vegas ospita una sfida che unisce tradizione messicana e ambizione mondiale: due campioni si preparano a salire di peso nel cruiserweight per conquistare una nuova cintura e diventare tre volte campioni del mondo. David “El Monstro” Benavidez (31-0, 25 KOs) e Gilberto “Zurdo” Ramírez (48-1, 30 KOs) puntano a uscire dall’orizzonte della loro divisione per affrontarsi in una serata che potrebbe definire la loro eredità. Durante la conferenza stampa di lancio, entrambi hanno mantenuto un tono rispettoso ma deciso, promettendo un duello d’anticipo al pubblico con la carica di un classico del Cinco de Mayo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gilberto Ramirez vede in Benavidez un avversario più ostico di Jai OpetaiaGilberto Ramírez si prepara ad affrontare il prossimo avversario, David Benavidez, che molti considerano più difficile di Jai Opetaia.

Benavidez deve dimostrare il suo valore contro Ramirez, secondo l'allenatoreDavid Benavidez affronta Gilberto “Zurdo” Ramirez in un match che potrebbe decidere il suo futuro nella categoria supermedio.

