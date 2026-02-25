Sconto di pena al sodale del clan Fragnoli-Pagliuca-Gagliardi | si torna davanti ai giudici

Nuovo processo per il ricalcolo della pena per Salvatore Sabatino, 57enne mondragonese, sodale del clan Fragnoli-Gagliardi-Pagliuca. E’ quanto stabilito dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Luca Pastorelli che si è pronunciata sul ricorso resentato da Sabatino avverso l’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale giudice dell’esecuzione da rinvio disposto dalla stessa Corte di Cassazione in accoglimento della richiesta presentata dal ricorrente di unificazione di 5 pene inflittegli con 5 sentenze irrevocabili rideterminando la pena complessiva in 18 anni, 11 mesi e 14 giorni di reclusione. A Sabatino sono stati riconosciuti i reati di associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, ricettazione ed estorsione, tutti aggravati dal metodo mafioso. Il tribunale sammaritano in funzione di giudice dell’esecuzione, in prima battuta, ha riconosciuto la continuazione nei confronti dell’affiliato alla consorteria criminale mondragonese rideterminando la pena unica complessiva di 23 anni e 6 mesi di reclusione e 3600 euro di multa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

