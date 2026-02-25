Scomparsa 26enne di San Pancrazio | si intensificano le ricerche cresce la preoccupazione

La Prefettura di Brindisi rinnova l'appello a tutta la cittadinanza: chiunque avesse informazioni utili o credesse di aver avvistato il giovane è pregato di contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112 BRINDISI – Cresce l'apprensione a San Pancrazio Salentino per le sorti di Andrea Vetrugno, 26enne del posto di cui si sono perse le tracce da dieci giorni. Nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio 2026, si è riunita in Prefettura una cabina di regia per coordinare le operazioni di ricerca e fare il punto sulla situazione. Ieri, invece, è stato attivato il piano da parte dei vigili del fuoco che hanno allestito l'Unità di comando locale nei pressi del santuario di Sant'Antonio alla Macchia. Il 26enne manca dalla sua abitazione, sita alla periferia del paese, dal 15 febbraio scorso: è uscito senza informare il padre che in quel momento era in casa e da allora non ha più dato notizie di sè. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

