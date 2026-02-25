Sciopero treni e non solo | stop previsti 26 27 e 28 febbraio

Le agitazioni nel settore dei trasporti portano a sospensioni di treni, aerei e servizi locali dal 26 al 28 febbraio, causando disagi a pendolari e turisti. Le proteste, motivate da richieste di miglioramenti salariali e condizioni di lavoro, coinvolgono diverse compagnie e aziende pubbliche. Molti utenti si trovano a dover riprogrammare i propri spostamenti all'ultimo minuto. Le autorità invitano a verificare gli orari prima di partire, poiché le cancellazioni sono frequenti.

Nuova ondata di scioperi in arrivo. Treni, aerei e – in alcune aree – anche il trasporto pubblico locale: le nuove mobilitazioni nel settore dei trasporti rischiano di mettere in difficoltà pendolari, viaggiatori e turisti in Italia domani giovedì 26 febbraio 2026, venerdì 27 e sabato 28.

