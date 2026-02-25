Sciopero 26-28 febbraio | stop aerei treni e trasporto locale

Tre giorni a rischio per i trasporti in Italia: giovedì sciopero del settore aereo, da venerdì sera a sabato mobilitazione nazionale dei ferrovieri. Disagi possibili anche nel trasporto pubblico locale in alcune città. Nuova ondata di scioperi nel settore dei trasporti. Le mobilitazioni in programma tra giovedì 26 e sabato 28 febbraio 2026 potrebbero creare disagi a pendolari, viaggiatori e turisti, con effetti su voli, treni e – in alcune aree – autobus e servizi locali. Si parte con lo stop di 24 ore nel comparto aereo, proclamato da Cub Trasporti. L’agitazione coinvolge lavoratori del settore aereo, aeroportuale e dell’indotto, con possibili ripercussioni su voli, check-in, assistenza a terra e servizi di scalo. Dalle 00:01 alle 23:59 incrocerà le braccia il personale di ITA Airways, su proclamazione di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp. Sciopero anche per piloti e assistenti di volo di easyJet, sostenuti dalle stesse sigle. 🔗 Leggi su 2anews.it

