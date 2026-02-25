Scienza smascherare smartphone manomessi analizzandone l' impronta elettromagnetica

Un nuovo metodo consente di verificare da remoto se uno smartphone e’ stato manomesso durante la produzione, analizzando la sua ‘impronta’ elettromagnetica con un’accuratezza superiore al 95%. E’ quanto riporta uno studio pubblicato su AIP Advances da ricercatori della University of Colorado Boulder e del National Institute of Standards and Technology (NIST), guidati da Ame’ya Ramadurgakar. Il sistema permette di identificare dispositivi ‘trusted’, cioe’ non modificati, confrontando i segnali radio emessi con un database di impronte digitali costruito su modelli certificati. Con l’aumento degli attacchi informatici e delle violazioni di dati governativi, garantire l’integrita’ degli smartphone e’ diventato cruciale. Tuttavia, verificare che un dispositivo non sia stato alterato senza rischiare di danneggiarlo e’ complesso. Il nuovo approccio supera questo limite attraverso un test ‘over the air’, cioe’ via etere, che non richiede interventi fisici invasivi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

