Uno sciame sismico si è attivato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, lungo la costa ionica della Calabria, con epicentri localizzati in mare, di fronte alla città di Crotone. In poco più di tre ore si sono registrate otto scosse di magnitudo superiore a 2.0, tutte concentrate nella stessa area, a breve distanza dalla linea di costa.La scossa più intensa è stata rilevata alle 18:48, con una magnitudo 3.5 e ipocentro a 26 chilometri di profondità. L’epicentro è stato individuato nelle acque del Mar Ionio, davanti al Crotonese. Il movimento tellurico è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, suscitando preoccupazione, ma al momento non risultano danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sciame sismico in Calabria: otto scosse in tre ore, la più forte di magnitudo 3.5 davanti a Crotone

Terremoti Campi Flegrei, sciame sismico tra la notte e stamattina: 5 scosse, la più forte di magnitudo 2Un nuove sciame sismico si è registrato nella zona dei Campi Flegrei nella notte appena trascorsa e alle prime luci di questa mattina: tanti i...

Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3.9L‘epicentro dei fenomeni sismici sempre in mare: una parte a ovest di Trapani a cui si aggiungono altre scosse di terremoto anche nelle prime ore di...

Discussioni sull' argomento Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3.9; TERREMOTO CALABRIA: SI STANNO MUOVENDO MOLTE FAGLIE, SONO LE PIÙ PERICOLOSE DEL MEDITERRANEO; Terremoto nei Monti Nebrodi, sciame sismico in atto: registrate numerose scosse prima e dopo l’evento principale; Terremoto in Sicilia sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno la più forte di magnitudo 3.9.

Sciame sismico in Calabria: otto scosse in tre ore, la più forte di magnitudo 3.5 davanti a CrotoneUno sciame sismico si è attivato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, lungo la costa ionica della Calabria, con epicentri localizzati in mare, di ... thesocialpost.it

Ultim'ora Mini-sciame sismico con tre scosse di terremoto registrate in poche ore - facebook.com facebook