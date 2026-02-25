Sci nordico e biathlon le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026 | Giuseppe Romele il big

L’Italia sarà rappresentata da sei atleti nello sci nordico e biathlon alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andranno in scena dal 6 al 15 marzo. Una delegazione interamente maschile per queste discipline proverà a mettersi in luce, a partire da Giuseppe Romele, 34enne bergamasco che ha conquistato due medaglie d’oro ai Mondiali 2023 (long distanze e middle distance) e che si mise al collo il bronzo nelle middle distance ai Giochi di Pechino 2022. Christian Toninelli ha partecipato alle edizioni a cinque cerchi di Pechino 2022 e PyeongChang 2018, entrando una volta in top-10 tra staffetta open, middle distance e sprint, mentre ai Mondiali 2025 è stato ventesimo nella 10 km. Michele Biglione aveva gareggiato quattro anni fa (mai in top-10 tra 18 km, middle distance e sprint), l’obiettivo sarà quello di migliorare la nona piazza nella long distance dei Mondiali 2023 e sembrano esserci tutte le possibilità, come visto nell’ultima tappa di Coppa del Mondo disputata in Polonia (quarto nella 10 km). 🔗 Leggi su Oasport.it

