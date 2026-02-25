Scholz a Pechino | sfide e opportunità economiche con la Cina

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è in visita ufficiale a Pechino, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. L’obiettivo della missione è rafforzare i rapporti economici tra i due Paesi, nonostante la Cina sia considerata da Berlino un rivale strategico. Durante l’incontro, Scholz ha sottolineato la necessità di una cooperazione economica equa, mentre Xi ha espresso la speranza di portare le relazioni bilaterali a nuovi livelli. La visita di Scholz segue quella di altri leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, in un momento di tensione geopolitica globale. La Cina rappresenta il partner commerciale più importante per la Germania, ma le relazioni sono complicate da divergenze su questioni come i diritti umani e la sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

