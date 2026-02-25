Schlein | Bene inchieste sui raider non c' è posto per lo sfruttamento in Italia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 "La magistratura sta cercando di fare luce sullo sfruttamento dei rider. Io penso che la politica non possa stare a guardare. Chiedo di nuovo al governo di approvare una legge sul salario minimo, perché sotto i nove euro all’ora non è lavoro, ma è sfruttamento e non c'è posto per lo sfruttamento nel nostro Paese. Serve poi una legge specifica di tutela dei rider che non hanno diritti, non hanno tutele, non hanno assicurazione, non hanno malattia. L’Europa si è già mossa in questa direzione, l’Italia deve approvare una legge specifica di tutela dei rider e lo deve fare tenendo a mente che non c’è spazio in questo paese per lo sfruttamento. 🔗 Leggi su Open.online

