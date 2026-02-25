schianto in monopattino perde la vita un 21enne

Un ragazzo egiziano di 21 anni è morto dopo essere caduto dal monopattino in strada. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di controllo mentre percorreva una via trafficata. Testimoni riferiscono di aver visto il giovane cadere bruscamente e rimanere a terra senza rispondere. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Morte in monopattino. Un ragazzo egiziano di 21 anni ha perso la vita dopo essere caduto ieri mattina dal suo monopattino. Il brutto e inspiegabile incidente stradale è accaduto poco prima delle 7 in via Giuseppe Garibaldi, a Nova Milanese. Le immagini delle telecamere non hanno chiarito troppo le cose. Si vede il giovane procedere tranquillamente fino a quando, forse per un’irregolarità dell’asfalto, all’improvviso perde il controllo del proprio veicolo. Tutto da solo, tutto senza l’intervento di nessun altro veicolo. Soccorso dai mezzi allertati da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nova Milanese, perde all’improvviso il controllo del monopattino: morto 21enneUn giovane di 21 anni ha perso il controllo del monopattino e è caduto, provocando la sua morte.

