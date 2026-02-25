Scarano | vent’anni di esperienza per riformare il Molise

Vincenzo Maria Scarano, con vent’anni di esperienza legale, ha deciso di impegnarsi per rinnovare il Molise. La sua nomina è stata ufficializzata di recente, anche se circolava già tra gli addetti ai lavori da settimane. La sua presenza mira a portare competenza e stabilità alla regione, che da tempo affronta sfide amministrative. La nomina di Scarano segna un passo importante nel tentativo di migliorare la gestione locale.

Un giurista lucerino al fianco del presidente del Molise. Il decreto di nomina è stato firmato negli ultimi giorni, ma il nome di Vincenzo Maria Scarano circolava già da settimane nei corridoi della Giunta regionale. L'avvocato lucerino, abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione, porterà nella sua nuova carica un'esperienza ventennale nel diritto civile e penale economico-societario, con un particolare sulle questioni dell'Unione Europea. La sua nomina arriva in un momento cruciale per la Regione, con diverse riforme urbanistiche in fase di approvazione. Scarano si occuperà in particolare di analisi legislativa e giurisprudenziale, con un occhio di riguardo ai piani urbanistici e demaniali.