Scarano | il legale da 30 anni di esperienza che rivoluziona il Molise
Scarano, avvocato con trent’anni di esperienza, si inserisce nel panorama legale molisano per via della sua lunga carriera dedicata alla difesa dei diritti civili. La sua presenza rafforza la rete di consulenti che supportano la Regione Molise nelle questioni legali più complesse. Con un passato di successo in cause di rilievo, Scarano si prepara a offrire il suo contributo in un territorio in costante evoluzione. La sua nomina apre nuove prospettive per il settore giuridico locale.
Campobasso, 24 febbraio 2026 – Un nuovo tassello si aggiunge alla squadra del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. L’avvocato Vincenzo Maria Scarano, originario di Lucera, è stato nominato nuovo consulente giuridico. La nomina, formalizzata negli ultimi giorni, segna un rafforzamento del supporto tecnico-legale alla Presidenza della Giunta regionale. Scarano, abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione e alle Magistrature Superiori, vanta un curriculum impressionante. La sua esperienza spazia dal diritto civile a quello penale, economico-societario, fino al diritto dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu
