Scandalo Epstein addio all' impunità di nobili e laburisti

Un grande finanziere viene arrestato per quelli che un tempo avremmo definito atti contro la morale e che oggi - dopo l’era del me-too - non sappiamo più come indicare, se non come offese contro la persona, sia essa femminile sia essa maschile. In questo caso si tratta di donne ed è enorme il fatto che per un paio di decine di anni un sempre più folto gruppo di esponenti delle classi agiate e delle élite del potere del capitalismo anglo sferico - che domina il mondo e quindi si dirama ovunque nel globo - abbiano trattato centinaia di donne come oggetti, godendo altresì dei passaggi di un aereo personale del finanziere suddetto che, per non sbagliare, aveva il nome di Lolita. Anche chi non ha mai letto Vladimir Nabokov (ed è la maggior parte di coloro che oggi discettano del suddetto caso) sa che cosa vuol dire. Orbene: ciò che oggi rende tutto il mondo disarmato dinanzi all’orrore, non è tanto lo stupro di massa in sé che la vicenda di fatto racconta ma che esso si accompagni- dopo la morte per sospetto suicidio del suddetto finanziere che certamente era molto ricco ed era sicuramente una spia, maestra nel doppio gioco nel mondo post guerra fredda - che si accompagni, dicevo, ad arresti clamorosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Epstein Files, la rimozione del vero scandalo nella narrazione italiana: l’esistenza di una rete di impunità globaleGli esperti del Consiglio Onu per i diritti umani hanno scoperto che gli Epstein Files rivelano una rete internazionale di impunità, che va oltre le accuse iniziali.

File Epstein,Mandelson lascia LaburistiL’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson, ha deciso di lasciare il Labour dopo la pubblicazione dei file sul caso Epstein.

Caso Epstein, tre milioni di pagine e duemila video in pubblicazione

Temi più discussi: Addio a Jesse Jackson; Andrea arrestato per lo scandalo Epstein; Il caso Epstein e l'arresto del principe Andrea: che fine farà la Monarchia?; La caduta dell’ex principe Andrea: ecco tutte le tappe di uno scandalo senza precedenti.

Scandalo Epstein, il Parlamento britannico vuole escludere l'ex principe Andrea dalla linea di successione al tronoAnnunciato un disegno di legge per spodestare Andrea dalla linea di successione: attualmente è all'ottavo posto ... tg.la7.it

Scandalo Epstein, cos’è, le date, chi è coinvolto, da Trump all’ex principe Andrea e le manovre per far cadere papa FrancescoGli Epstein Files rivelano abusi e legami di élite, da Trump a Bill Clinton e l’ex principe Andrea. Il caso continua a scuotere politica e monarchia ... famigliacristiana.it

Scandalo Epstein, arrestato Peter Mandelson: l'ex ambasciatore britannico negli Usa fermato a Londra - facebook.com facebook

Scandalo Epstein, l’ex ministro inglese Mandelson arrestato dalla polizia a casa x.com