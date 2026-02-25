Scandalo Deliveroo l’algoritmo decide quanto guadagni | così controlla 20mila rider italiani

La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario per Deliveroo Italia srl, colosso del food delivery con un fatturato di 240 milioni di euro e circa 20mila ciclofattorini attivi sul territorio nazionale, di cui 3mila solo nel capoluogo lombardo. La decisione arriva a un mese di distanza da un provvedimento analogo adottato nei confronti del concorrente Foodinho-Glovo, che gestisce 40mila rider. Il pubblico ministero Paolo Storari, insieme ai carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro, ha ritenuto urgente interrompere quella che viene definita come una vera e propria situazione di sfruttamento sistematico. Secondo l’accusa, i ciclofattorini percepiscono retribuzioni non proporzionate né alla qualità né alla quantità del lavoro svolto, con compensi che si attestano poco meno di 4 euro l’ora, ben al di sotto delle soglie previste dalla contrattazione collettiva e in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, che garantisce il diritto a una retribuzione dignitosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

