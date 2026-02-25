scambio tra juventus e fiorentina affare a sorpresa in estate

Juventus e Fiorentina stanno discutendo uno scambio di giocatori a sorpresa per la prossima stagione, causato dall'interesse dei bianconeri verso un talento viola. La trattativa si è intensificata nelle ultime settimane, portando a valutazioni concrete su un possibile trasferimento. Entrambe le società cercano di definire i dettagli prima della chiusura del mercato estivo. L'accordo potrebbe rivoluzionare gli equilibri delle rispettive rose. Le parti interessate sono al lavoro per trovare un'intesa.

Juventus e Fiorentina potrebbero chiudere uno scambio di mercato a sorpresa in vista della prossima stagione con i bianconeri che hanno messo nel mirino un giocatore dei viola per migliorare il proprio organico. Possibile scambio tra Juventus e Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it L’obiettivo principale della Juventus è quello di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League che si sta complicando considerati gli ultimi risultati della squadra bianconera. La dirigenza, nel frattempo, sta v alutando anche le mosse da mettere in atto sul mercato per regalare a Spalletti, o al prossimo allenatore, una rosa maggiormente competitiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Scambio in attacco, la Juventus è pronta a chiudere l’affare in estateLa Juventus si prepara a chiudere un grande colpo in attacco questa estate.

Leggi anche: Ricci Gatti (La Repubblica), sarà scambio tra Juventus e Milan? Cosa c’è di vero, i dettagli e le possibili cifre del doppio affare

Temi più discussi: Spalletti a Ferri prima della rissa nel tunnel tra Inter e Juve: Ti aspettano. Cosa è successo; Asse di mercato tra Fiorentina e Juventus: Paratici e Comolli studiano lo scambio; Juventus-Como, Yildiz infastidito dal cambio: ecco la reazione di Spalletti e cosa è successo; Juventus, Di Gregorio bocciato definitivamente dopo Inter e Galatasaray: pronta l’offerta all’Atalanta per Carnesecchi.

I bianconeri pensano a uno scambio con i giallorossi: McKennie per Cristante, ma per i capitolini il nome giusto è quello di PellegriniDouglas Luiz è un corpo estraneo e la sua cessione è tra le priorità di questa sessione di mercato, ma è da definire anche la situazione di Weston McKennie. Lo statunitense è in scadenza di contratto ... calciomercato.com

Juve-Atalanta, scambio Di Gregorio-Carnesecchi?Juventus ed Atalanta potrebbero dar vita ad uno scambio di portieri in estate: stando a quanto riportato da Calciomercato.it, Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 dei ... tuttojuve.com

Il NUOVO PORTIERE alla Juventus: lo scambio sblocca l’affare e fa fuori DI GREGORIO CHE SCAMBIO https://bit.ly/4rZt1vY - facebook.com facebook

Juventus, verso la chiusura lo scambio Holm-Joao Mario con il Bologna. @sportmediaset x.com