Scaletta Sanremo 2026 seconda serata oggi 25 febbraio 2026 l' ordine di uscita di cantanti e ospiti la sfida delle Nuove Proposte

Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, 15 i cantanti che si esibiranno sul palco del teatro Ariston Ecco la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in onda in diretta tv su Rai 1 il 25 febbraio. Dopo il debu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche:

Scaletta prima serata Sanremo 2026 oggi 24 febbraio, l'ordine di uscita di cantanti, ospiti e co-conduttori, le canzoni in gara

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e voto (mercoledì 25 febbraio)

Sanremo 2026: proseguono le prove dei cantanti - La Volta Buona 28/01/2026

Temi più discussi: Scaletta seconda serata Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine alfabetico; Sanremo 2026: scaletta e ospiti della seconda serata; Festival di Sanremo 2026, quando inizia, scaletta, ospiti, cantanti in gara e meccanismo di voto; La scaletta e il programma della seconda serata di Sanremo. Ecco i 15 artisti che cantano stasera.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 tra Pilar Fogliati e Francesca Lollobrigidapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Sanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

LA SCALETTA #sanremo Atteso il duetto di Laura Pausini e Achille Lauro che si esibiranno in “16 marzo” - facebook.com facebook

La scaletta e il programma della seconda serata di Sanremo. Ecco i 15 artisti che cantano stasera x.com