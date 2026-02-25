Scadenza rottamazione quater sos di Adiconsum | Sito dell' Agenzia in tilt si rischia di perdere i vantaggi

Numerose segnalazioni ad Adiconsum per l’undicesima rata: un errore tecnico blocca i download. Ecco come evitare di perdere i benefici della definizione agevolata Sono numerose le segnalazioni arrivate in questi giorni agli sportelli di Adiconsum Emilia Romagna Aps delle sedi romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini da parte di contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater e che non hanno ancora ricevuto il bollettino relativo all’11esima rata. Una situazione che sta generando preoccupazione e incertezza, soprattutto in vista della scadenza del 28 febbraio 2026. “Come associazione dei consumatori sentiamo il dovere di informare tempestivamente i cittadini - dichiara Stefania Battistini di Adiconsum Emilia Romagna -. Si è verificato un problema tecnico legato all’emissione e alla disponibilità dell’undicesimo bollettino. È fondamentale, però, non attendere passivamente e non rischiare di superare la scadenza”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Rottamazione-quater, scadenza prorogata: chi rischia di perdere lo sconto se non paga entro il 9 dicembre

Leggi anche: Rottamazione quater, il sistema dell’Agenzia va in tilt: "I contribuenti romagnoli non restino al buio"