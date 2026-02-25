sbaglia uno di noi non sbaglia la polizia la rabbia degli agenti contro cinturrino

Carmelo Cinturrino, l’agente che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo (Milano), ha gettato un’ombra su tutti i suoi colleghi che, al contrario di quanto faceva lui, indossano la divisa con onore e rispetto per svolgere la missione che hanno scelto: difendere i cittadini. Ed è forse per questo motivo che a chiedere che per Cinturrino ci sia una pena certa ed esemplare sono proprio i suoi colleghi, o forse è meglio dire ex, che si sono sentiti traditi dal suo comportamento e che ora dovranno dimostrare a ogni azione di non essere come lui. Cinturrino si è scusato, certo, ma questo non elimina il danno che ha arrecato a un’istituzione come la Polizia di Stato e a quanti la rappresentano con dignità. “I fatti di Rogoredo sono sconcertanti e chi ama la nostra divisa e la nostra Patria non può non soffrire. C'è dolore, c'è sgomento, c'è rabbia perché infangare la nostra divisa è un alto tradimento ”, scrive Andrea Cecchini del sindacato di polizia Italia Celere, ricordando a tutti che “chi sceglie la Polizia giura sulla bandiera tricolore, simbolo di libertà, giustizia e verità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Il capo della Polizia Pisani: "Cinturrino destituito subito. Ora chiarire la posizione degli altri agenti"

Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Così Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Ma - facebook.com facebook

