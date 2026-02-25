Sassari talenti under 17 conquistano l’Italia nella lotta

La Polisportiva Athlon di Sassari brilla ai Campionati Italiani Under 17 di Stile. La Polisportiva Athlon di Sassari ha confermato la sua reputazione di eccellenza nella lotta olimpica italiana, con risultati di spicco ai recenti Campionati Italiani Under 17 di Stile. Il weekend del 21 febbraio ha la società sarda competere ad Ostia, dove due atleti in particolare, Mattia Maximiliano Mudadu e Gabriele Solinas, hanno raccolto riscontri positivi. Guidata da Giovanni Maria Solinas, la Polisportiva Athlon ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per la lotta in Sardegna, contribuendo a un medagliere isolano ricco di successi. La trasferta laziale non è stata solo un successo numerico, ma ha certificato il costante impegno e la crescita tecnica della disciplina in Sardegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

