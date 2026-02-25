Sarah Ferguson ricoverata in una clinica da 15mila euro al giorno | Distrutta dallo scandalo Epstein

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" L'ex duchessa di York, "sparita" da mesi, si troverebbe nella nota residenza svizzera Paracelsus: la situazione dopo l'arresto dell'ex marito Adrea Sarah Ferguson sarebbe "distrutta" dallo scandalo Epstein che ha coinvolto, oltre all'ex marito Andrea, fratello di re Carlo III, anche lei e le figlie Beatrice ed Eugenia. E per questo - rivela il Daily Mail - si è fatta ricoverare nella clinica benessere più costosa del mondo. L'ex duchessa di York, 66 anni, non si vede in pubblico dal 12 dicembre e molti si sono interrogati su dove fosse adesso, nel pieno della vicenda che ha portato all'arresto dell'ex marito dopo la pubblicazione dei cosiddetti 'Epstein files'. Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, Ferguson sarebbe fuggita dal Regno Unito per rifugiarsi in gran segreto, fino alla fine di gennaio, nella clinica dedicata al recupero della salute mentale Paracelsus Recovery di Zurigo, in Svizzera, famosa in tutto il mondo e dal costo strabiliante di 13mia sterline (quasi 15mila euro) al giorno. 🔗 Leggi su Today.it

