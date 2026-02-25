Sanremola top five della prima serata

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini sono i primi cinque in classifica a Sanremo 2026, secondo il voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. La lista riflette le preferenze dei giudici dopo la prima serata, anche se non c’è ancora un ordine definitivo. I risultati mostrano come alcuni artisti emergano subito, mentre altri conquistano il pubblico e la critica. La gara continua con nuove esibizioni e sorprese.

1.52 Arisa, Fulminacci,Serena Brancale,Ditonellapiaga, Fedez-Masini:è la classifica provvisoria,senza ordine di piazzamento, di Sanremo 2026, frutto del voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Per il suo quinto festival Conti si affida al nume tutelare Pippo Baudo: è la sua voce, "Buonasera, benvenuti al festival della canzone italiana, benvenuti al festival di Sanremo"."Pippo, Pippo", scandisce l'Ariston, mentre Conti,emozionato, rende omaggio a Baudo al quale ha dedicato questa edizione.