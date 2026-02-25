Sanremo Vannacci in platea al festival | Mi hanno invitato

(Adnkronos) – Trasferta a Sanremo per il generale Roberto Vannacci. A quanto si apprende il leader di Futuro Nazionale, sarà infatti nella città dei fiori già domani 26 febbraio e poi ospite del Festival il 27, nella serata dedicata ai duetti degli artisti in gara. "Sono invitato – ha confermato all'Adnkronos – e sarò in platea per guardarmi lo spettacolo". Vannacci inoltre avrà in città alcuni incontri politici nell'ambito della regione Liguria. Vannacci è il primo leader politico a confermare la sua presenza a Sanremo, mentre nei giorni scorsi la premier Giorgia Meloni aveva smentito la notizia secondo cui avrebbe partecipato alla serata inaugurale del festival. "Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

