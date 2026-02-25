Sanremo senza Vessicchio il ricordo commuove | la figlia Alessia in lacrime

Il Festival di Sanremo 2026 segna, simbolicamente, la prima edizione senza il maestro Peppe Vessicchio, scomparso lo scorso novembre all’età di 69 anni. Un’assenza che pesa sul palco dell’Ariston e nella memoria collettiva della musica italiana, tanto che nel corso della prima serata il conduttore Carlo Conti ha voluto dedicare un momento speciale al celebre direttore d’orchestra. A distanza di poche ore dall’omaggio, la figlia Alessia Vessicchio è stata ospite della trasmissione La volta buona, dove ha raccontato l’intensità emotiva di questi giorni segnati dall’affetto del pubblico. “Sono distrutta, ma piena di belle emozioni. In due giorni ho ricevuto tanto amore”, ha spiegato, sottolineando quanto la standing ovation ricevuta all’Ariston sia stata profondamente significativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

