Sanremo | Sayf attacca Berlusconi e celebra il Ramadan

Un messaggio che va oltre la musica Sayf, il giovane cantante di origini tunisine, ha scelto il palco del Festival di Sanremo per lanciare un messaggio politico e culturale forte. Durante la sua esibizione, intitolata Tu mi piaci tanto, ha annunciato di voler osservare il Ramadan e ha criticato l'Italia del berlusconismo. La sua performance ha mescolato memoria personale e ferite attuali, evocando anche la figura di Fabio Cannavaro. Il cantante, che ha fatto il suo debutto all'Ariston, ha rivendicato con orgoglio le sue origini tunisine e ha scelto di celebrare il Corano nel cuore del ciclone mediatico del Festival. La sua dichiarazione arriva in un momento di forte dibattito culturale e politico nel Paese, dove il tema dell'integrazione e dell'identità nazionale è al centro del dibattito pubblico. Sayf ha criticato l'Italia del berlusconismo, un riferimento chiaro alla politica del passato che ha segnato profondamente il Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Sanremo 2026, l'attualità nel testo della canzone di Sayf: alluvioni, Berlusconi, guerre e scontri in piazza

“Non sono a Sanremo 2026 per fare la popstar. Cito Berlusconi perché mi affascina la Prima Repubblica. Quello che accade oggi in Italia è frutto di quella storia. Lo ius soli? Bisogna snellire la burocrazia”: così Sayf

Temi più discussi: Tu mi piaci tanto di Sayf – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sayf, Tu mi piaci tanto: testo e significato del brano in gara a Sanremo; Sayf a Sanremo 2026 con Tu mi piaci: testo e significato della canzone; Sayf canta Tu mi piaci tanto, testo e significato del brano di Sanremo.

Sayf a Sanremo: Faccio il Ramadan e ribalto l’Italia di Silvio BerlusconiSayf debutta all’Ariston con Tu mi piaci tanto, tra memoria e ferite attuali. Rivendica le origini tunisine, critica l’Italia del berlusconismo, evoca Fabio ... repubblica.it

Sanremo 2026, l'attualità nel testo della canzone di Sayf: alluvioni, Berlusconi, guerre e scontri in piazzaSayf, rapper ligure di 26 anni, esordisce a Sanremo 2026 con la canzone Tu mi piaci tanto, il cui testo è ricco di citazioni nazionalpopolari ... virgilio.it

#Sanremo, per i social in testa #Fedez e Marco #Masini insieme a #Sayf #Sanremo2026 x.com

Sanremo, per i social in testa Fedez e Marco Masini insieme a Sayf - facebook.com facebook