Sanremo problemi di segnale e gli utenti ‘accusano’ Pezzali di playback

Problemi di segnale sono sorti durante lo show a Sanremo 2026, portando gli spettatori a sospettare che Max Pezzali avesse utilizzato il playback. La trasmissione ha subito interruzioni momentanee, creando confusione tra il pubblico in diretta. Molti hanno commentato sui social, accusando l’artista di non cantare dal vivo come promesso. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue il festival con interesse e ha sollevato dubbi sulla qualità della messa in onda.

(Adnkronos) – Max Pezzali in playback? È questa la domanda che si sono posti i telespettatori mentre andava in onda lo show sul ‘palco galleggiante’ di Sanremo 2026. Durante l’esibizione di Max Pezzali, il segnale è arrivato sui teleschermi leggermente disturbato in più momenti. Il ritardo del segnale visivo rispetto all’audio ha creato un lieve fuori sincrono che ha fatto sospettare ai telespettatori che il cantante fosse in playback, cosa che non era. Sui social si sono moltiplicati i commenti in questo senso. Ma Max cantava live, tanto che il suo concerto è proseguito senza problemi per il pubblico della nave Costa Toscana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

