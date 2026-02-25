Sanremo | prima serata in naftalina tra tigri di plastica e centenarie top

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è rivelata sorprendente per la presenza di decorazioni kitsch come tigri di plastica e top decorativi di oltre un secolo. La scelta di questi elementi deriva dalla volontà di creare un’atmosfera retrò, ma ha diviso il pubblico tra chi li trova divertenti e chi li considera fuori luogo. La serata ha messo in evidenza come l’immaginario trash continui a influenzare l’evento. La scena si conclude con un finale che ha lasciato molti a bocca aperta.

Inutile girarci intorno: per sopravvivere alla prima serata del Festival di Sanremo 2026 serve un fegato d'acciaio e una scorta industriale di caffeina. Carlo Conti inaugura la sua quinta gestione con l'estetica raggelante di un congresso democristiano, scendendo le scale dell'Ariston con la foga di un liquidatore che ha fretta di chiudere la pratica. Malgrado l'ingorgo dei 30 big (erano tutti necessari?) corre già con cinque minuti di anticipo sulla scaletta, forse ansioso di tornare a dormire o di evitare il gelo polare che cala in studio ogni volta che corregge la "co-cò" Laura Pausini.