Sanremo polemiche dopo la prima serata per i mancati omaggi | le parole di Alessia Vessicchio

Da dayitalianews.com 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Attese disattese per i tributi a Pippo Baudo e Peppe Vessicchio. La serata inaugurale del Festival di Sanremo ha lasciato molti spettatori con una sensazione di incompiuto. C'era chi si aspettava omaggi significativi e strutturati dedicati a figure simbolo della kermesse, in particolare a Pippo Baudo, a cui questa edizione è dedicata, ma che finora non ha ricevuto il tributo pubblico che in tanti immaginavano. Tra i nomi più evocati dal pubblico anche quello del maestro Peppe Vessicchio, storico direttore d'orchestra legato indissolubilmente al Festival. Lo sfogo della figlia Alessia. A intervenire sulla questione è stata Alessia Vessicchio, figlia del maestro, che in un'intervista a Fanpage ha espresso il proprio rammarico. " C'è già una certezza: non sono seduta in prima fila accanto alla figlia di Pippo Baudo ", ha dichiarato. E ha aggiunto: "Sanremo non è stato forse per metà Baudo e per metà Vessicchio? Mio padre rappresentava la parte musicale così come Baudo quella della conduzione".

