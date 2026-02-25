Sanremo Pilar Fogliati interpreta Uvetta

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Sanremo, 25 feb. (askanews) – L’attrice Pilar Fogliati, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, abito in raso argentato monospalle e drappeggiato, ha sfoggiato sul palco dell’Ariston le sue celebri “vocine” e trasformazioni in diversi personaggi, proprio come in uno dei suoi film, “Romantiche” che ha messo in luce il suo talento camaleontico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Pilar Fogliati a Carlo Conti e Laura Pausini: “Per fare questo lavoro percepite denaro? Ma davvero? Pazzesco”. L’attrice porta il suo personaggio Uvetta sul palco dell’AristonVolto dell’amata fiction Rai Cuori, arriva sul palco dell’Ariston Pilar Fogliati e dopo aver sceso l’insidiosa scala, propone subito, si potrebbe...

Pilar Fogliati a Sanremo 2026La serie Cuori, attualmente in onda su Rai 1, non è l’unico impegno televisivo che vede protagonista a febbraio Pilar Fogliati.

Temi più discussi: Chi è l'attrice Pilar Fogliati, co-conduttrice a Sanremo 2026. FOTO; Chi è Fabio Paratici, il fidanzato (da un anno) di Pilar Fogliati (che la seguirà a Sanremo?); Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice: chi è l’attrice di ‘Cuori’; Sanremo, Pilar Fogliati: All'Ariston con il mio nuovo compagno? Lui ha tanto da fare. Porto i miei alter ego.

Sanremo, Pilar Fogliati interpreta UvettaSanremo, 25 feb. (askanews) – L’attrice Pilar Fogliati, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, abito in raso argentato monospalle e drappeggiato, ha sfoggiato sul palco dell’Aris ... askanews.it

Pilar Fogliati a di Sanremo 2026: età, nuovo fidanzato, film, serie Tv e gli attacchi dopo Cuori 3Dalla fiction al palco dell’Ariston: carriera, età, film, nuovo fidanzato e polemiche sull’attrice scelta per la terza serata di Sanremo 2026. libero.it

Sale sul palco Pilar Fogliati ma qualcosa non va Piccolo inconveniente alla prima gag con Conti - facebook.com facebook

Cosa ne pensate della co-conduzione di Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo di questa seconda serata #tvtalk #Sanremo2026 x.com