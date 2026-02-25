Sanremo 2026, la meglio gioventù accende l’Ariston: Angelica Bove e Niccolò Filippucci volano in finale. Altro che semplice antipasto dei BIG. La serata dedicata alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 ha avuto il sapore di una finale anticipata. Sul palco del Teatro Ariston si è consumata una sfida intensa, emotiva, senza reti di protezione. E alla fine, tra applausi e lacrime trattenute, a volare in finale sono stati Angelica Bove e Niccolò Filippucci. Angelica Bove ha scelto l’intensità: una performance costruita sul crescendo emotivo, sguardo fisso e voce che si apre come una crepa luminosa. Niccolò Filippucci, invece, ha giocato la carta della contemporaneità: presenza scenica, una scrittura che parla la lingua della sua generazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sanremo, Nuove Proposte: Angelica e Niccolò volano in finale

Leggi anche:

Sarà Sanremo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci volano al Festival nelle Nuove Proposte

Sanremo: Angelica Bove e Filippucci tra Nuove Proposte

Temi più discussi: Chi è Angelica Bove, da X Factor a Sanremo 2026 nella Nuove Proposte. FOTO; Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video; Le Nuove Proposte di Sanremo 2026: ecco chi sono i giovani artisti in gara al Festival; Chi sono i giovani under 30 sul palco di Sanremo 2026, tra Nuove Proposte e BIG.

Angelica Bove a Sanremo 2026 è la rivelazione delle Nuove Proposte, in un vintage look Emporio Armanipartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Sanremo 2026, il verdetto: chi sono i due finalisti delle Nuove ProposteI giovani talenti della musica italiana si sfidano all’Ariston per conquistare la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. notizie.it

Angelica Bove è la seconda finalista tra le Nuove Proposte di Sanremo. Superato nella sfida diretta Mazzariello con il brano Manifestazione d'amore #ANSA x.com

Nicolò Filippucci e Angelica Bove sono i finalisti delle nuove proposte! Qual è la vostra canzone preferita #Sanremo2026 - facebook.com facebook