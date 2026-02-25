Sanremo lo sfregio mentre si festeggia l’Italia | l’errore nella grafica che grida vendetta

Un errore nella grafica ha rovinato la serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026, mentre si celebrava l’Italia. La presentazione ha mostrato un’immagine sbagliata di uno dei simboli nazionali, attirando l’attenzione di pubblico e spettatori a casa. Carlo Conti ha introdotto una donna di 105 anni, ma il pubblico ha notato subito il dettaglio che ha suscitato commenti sui social. La confusione ha creato un momento di tensione tra gli spettatori.

Durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026 sul palco dell'Ariston, Carlo Conti ha accolto una donna di 105 anni in occasione di un momento dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana. Alle sue spalle, però, la grafica mostrata in studio riportava una scritta errata: "Repupplica". L'errore nella parola "Repubblica" in diretta davanti a milioni di telespettatori. Il refuso non è apparso in un passaggio secondario, ma nel pieno di un segmento legato al ricordo del Referendum del 1946. Proprio nel contesto della rievocazione del passaggio istituzionale alla Repubblica Italiana, la dicitura sbagliata è risultata visibile durante la trasmissione.