Sanremo Laura Pausini ‘dark edition’ | scende le scale e il web vede Morticia Addams

(Adnkronos) – Al Festival di Sanremo 2026 c’è chi punta sulle canzoni, chi sul macinare punti al Fantasanremo e poi c’è Laura Pausini, che riesce a far parlare di sé anche solo scendendo le scale. Tra doppi sensi e un guardaroba che finisce in trending topic in tempo reale, la co-conduttrice ha regalato al Festival una serie di siparietti che hanno acceso l’Ariston e i social. L’ultimo look – un elegantissimo abito in velluto firmato Giorgio Armani – abbinato ai suoi lunghissimi capelli neri lasciati sciolti e liscissimi ha fatto il giro del web in un lampo. E da lì al paragone con Morticia Addams il passo è stato brevissimo: non solo la Morticia iconica di Catherine Zeta-Jones nella serie 'Mercoledì', ma anche quella storica interpretata da Anjelica Huston nei film cult degli Anni 90. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

