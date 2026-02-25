Sanremo l’analisi dei testi | le canzoni sul ‘lettino’ dello psicologo

(Adnkronos) – Bisogno di cura, sensi ci colpa, coazione a ripetere, vergogna del maschile, dolore e lutto. Nei testi delle canzoni presentate a Sanremo 2026 non c'è solo 'amore e cuore' ma anche temi psicologici complessi. Lo psicologo Marco Piccolo ha voluto scegliere e analizzare alcune canzoni, proponendo una guida 'psy' ai brani in gara. "Mi. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche:

Sanremo 2026: le frasi cult dei testi delle canzoni

Sanremo 2026, tutti sul lettino: il Festival va in analisi

Temi più discussi: Testi canzoni Sanremo 2026, l'analisi e le parole più usate; Sanremo 2026, la lingua delle canzoni in gara: analisi dei testi; Quanto vale oggi il Festival di Sanremo. L'analisi finanziaria di EY; Se i testi di Sanremo fossero poesie sarebbero sonetti d’amore (sì, ma che tipo di amore?).

Sanremo, l’analisi dei testi tra citazioni e conflitti di coppiaCon poche eccezioni, le canzoni sono firmate da una marea di autori, tutti aspiranti alla qualifica di «sanremesi». Le eccezioni? Patty Pravo, che però è lei stessa un’opera d’arte e si presenta con ... giornaledibrescia.it

Sanremo 2026 analisi dei testi, il professor Maggi: Fedez-Masini non risparmiano nessuno/ Sayf polemicoSanremo 2026, l'analisi dei testi secondo il professor Maggi: da Fedez-Masini a Elettra Lamborghini ... ilsussidiario.net

Quotidiano Nazionale. . Direttamente da Sanremo, il nosto Andrea Spinelli ci porta nel cuore del Festival, aggiornandoci sui colpi di scena della prima serata. Chi sono i favoriti secondo la critica Da Fedez-Masini a Serena Brancale, un’analisi dei primi ascolt - facebook.com facebook

#AscoltiTV #Sanremo2026, prima serata minuto per minuto Analisi dei dati della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Picchi, classifiche delle esibizioni per share e AMR, momenti non musicali più visti x.com