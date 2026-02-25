Sanremo | la signora di 105 anni che gela Carlo Conti e la gaffe della Rai sulla Repupplica

Una signora di 105 anni ha lasciato senza parole Carlo Conti durante la serata di Sanremo, mentre la Rai ha commesso un errore di battitura scrivendo “Repupplica” invece di “Repubblica”. La donna, seduta tra il pubblico, ha sorpreso tutti con la sua presenza e il suo sorriso contagioso. L’episodio ha attirato l’attenzione sui piccoli imprevisti che caratterizzano ogni edizione del festival. La serata si è conclusa con un sorriso, ma le gaffe continuano a essere un classico.

Al festival la signora Gianna Pratesi che nel 1946 votò per la Repubblica: “In famiglia eravamo tutti di sinistra”. La grafica della Rai riserva nuove perle Sanremo non è Sanremo senza gaffe e anche per questa 76^ edizione la Rai ce ne ha riservato un paio già dalla prima serata visto che, nel festival dell’era “meloniana” è andato in onda uno spot inaspettato per la Sinistra e la Repubblica italiana è diventata una “Repupplica”. Ma andiamo con ordine partiamo da quello che, anche nelle parole del presentatore Carlo Conti, è stato l’ospite d’onore della serata: l’ultracentenaria Gianna Pratesi che nel 1946 votò per l’addio alla monarchia dei Savoia. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

