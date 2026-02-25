Sanremo | la signora di 105 anni che gela Carlo Conti e la gaffe della Rai sulla Repupplica

Una signora di 105 anni ha lasciato senza parole Carlo Conti durante la serata di Sanremo, mentre la Rai ha commesso un errore di battitura scrivendo “Repupplica” invece di “Repubblica”. La donna, seduta tra il pubblico, ha sorpreso tutti con la sua presenza e il suo sorriso contagioso. L’episodio ha attirato l’attenzione sui piccoli imprevisti che caratterizzano ogni edizione del festival. La serata si è conclusa con un sorriso, ma le gaffe continuano a essere un classico.

Al festival la signora Gianna Pratesi che nel 1946 votò per la Repubblica: “In famiglia eravamo tutti di sinistra”. La grafica della Rai riserva nuove perle Sanremo non è Sanremo senza gaffe e anche per questa 76^ edizione la Rai ce ne ha riservato un paio già dalla prima serata visto che, nel festival dell’era “meloniana” è andato in onda uno spot inaspettato per la Sinistra e la Repubblica italiana è diventata una “Repupplica”. Ma andiamo con ordine partiamo da quello che, anche nelle parole del presentatore Carlo Conti, è stato l’ospite d’onore della serata: l’ultracentenaria Gianna Pratesi che nel 1946 votò per l’addio alla monarchia dei Savoia. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Sanremo e la clamorosa gaffe sulla 'Repupplica'. Il pubblico protesta: "Ma in che senso?"Carlo Conti ha commesso un errore scrivendo 'Repupplica' invece di 'Repubblica', scatenando le proteste del pubblico.

“Il 54% alla Repupplica”: la gaffe della Rai durante l’intervento di Gianna Pratesi è viraleLa Rai ha sbagliato durante la commemorazione degli 80 anni della Repubblica, causando ilarità.

Temi più discussi: Sanremo: la signora Gianna, 105 anni e il voto per la Repubblica; Gianna, a 105 anni sul palco di Sanremo per cantare e celebrare gli 80 anni della Repubblica; Sanremo 2026, chi è Gianna Pratesi: l'ospite centenaria voluta da Carlo Conti; A 105 anni sul palco del Festival di Sanremo. Gianna, la formidabile chiavarese, sarà ospite all’Ariston.

A Sanremo la signora Gianna che votò per la Repubblica: A casa tutti di sinistra. Tiziano Ferro conquista l’AristonL’apertura con le note di Perché Sanremo è Sanremo e la voce di Pippo Baudo, accolta da un lungo applauso del pubblico ... dire.it

La lezione di Gianna Pratesi: Ho votato per la libertàÈ stata tra le prime donne ad andare alle urne il 2 giugno del 1946. Sul palco con i figli, ha ricordato il suo voto per la Repubblica ... repubblica.it

Carlo Conti ha aperto Sanremo 2026 ricordando Pippo Baudo, poi il saluto ai figli Tiziana e Alessandro e alla sua assistente Dina Minna, “braccio destro fondamentale”. Nonostante il suo ruolo nella vita di Baudo, la donna non è seduta con il resto della famigl - facebook.com facebook

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale #sanremo2026 x.com