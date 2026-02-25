Sanremo la prima serata si chiude con una gaffe virale

. La prima serata di Sanremo 2026 tra grandi ritorni musicali e un incredibile scivolone grafico che ha scatenato i social durante l’omaggio istituzionale. Con circa un quarto d’ora di anticipo sulla tabella di marcia, si è conclusa la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Una serata perfetta nei tempi, ma forse decisamente scarsa a livello di emozioni, guidata con sicurezza da Carlo Conti con Laura Pausini, che ha aperto il palco con grazia e sicurezza, prima luminosa in nero e impreziosita da un gioiello blu, poi in argento e infine, in un delizioso abito blu. Laura si è dimostrata inizialmente tesa ed emozionata e poi sempre più sciolta, fino a concedersi ironia spontaneità con il conduttore. Il ritmo televisivo, però, non si è acceso. Omaggi e momenti solenni. Sanremo ha affidato le prime battute in apertura, alla voce di Pippo Baudo, in un omaggio intenso e collettivo alla figura che per decenni ha incarnato il Festival. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

