Sanremo la grafica della Repupplica diventa un caso | refuso polemiche e domande sull’immagine storica

Doveva essere uno dei momenti più toccanti della serata e lo è stato, almeno sul piano emotivo. Il ricordo delle donne che votarono per la Repubblica, con protagonista la 105enne Gianna Pratesi, ha registrato uno dei picchi di ascolto con oltre 15 milioni di telespettatori su Rai1. Eppure, in pochi minuti, il segmento si è trasformato anche in un piccolo caso mediatico per una serie di gaffe e scelte grafiche finite sotto la lente del pubblico. Il primo elemento a far discutere è stato il refuso apparso sullo schermo alle spalle dell’ospite: la parola “Repubblica” diventata “ Repupplica ”. Un errore che il direttore artistico Carlo Conti ha riconosciuto e per il quale si è scusato pubblicamente, parlando di una svista evidentemente in buona fede durante un momento particolarmente delicato della trasmissione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

