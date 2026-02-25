Sanremo la curiosa storia del nome del festival

Il nome del Festival di Sanremo deriva dal quartiere omonimo, dove si svolse la prima edizione nel 1951. La scelta del nome è stata influenzata dalla posizione geografica e dalla tradizione locale, che ha contribuito a rendere l’evento riconoscibile. Questa connessione storica si riflette ancora oggi nella denominazione ufficiale e nell’immagine della manifestazione. La nascita del festival rimane legata alle caratteristiche del quartiere e alla voglia di valorizzare il territorio.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Il Festival di Sanremo entra nel vivo, e non mancano le curiosità, anche nel nome. L'origine potrebbe far pensare a un Santo omonimo, ma – è questa la particolarità - San Remo non esiste. Dunque, da dove deriva il nome della kermesse canora più famosa d'Italia? Il patrono è San Romolo. Deriverebbe – e il condizionale è d'obbligo – dal patrono della città dei fiori, che in realtà è San Romolo, che fu vescovo di Genova e viene celebrato il 13 ottobre nella cittàdei fiori, giorno della sua morte, avvenuta agli inizi del V secolo. Secondo la tradizione, sarebbe spirato a Villa Matutia, villa romana che si trova a Sanremo, a poche decine di metri dal mare, divenendo perciò patrono della città.