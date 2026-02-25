Sanremo la cantante pugliese Brancale piange dopo la canzone per la mamma | cosa racconta Qui con me

La cantante pugliese Serena Brancale si commuove e regala un momento molto intimo al pubblico dell'Ariston e a chi stava guardando da casa il Festival di Sanremo. L'artista barese dopo l'esibizione di "Qui con me" non riesce a trattenere le lacrime. Il brano, dedicato alla mamma, ha un grande significato per lei. Sul palco Una prova magistrale. Serena Brancale mostra un volto molto diverso da "Anema e core", confermandosi cantante di livello sopraffino. Terminata la sua esibizione, l'Ariston la omaggia con una fragorosa standing ovation. Molti in sala avevano gli occhi lucidi, come lei che ha subito pensato alla sua famiglia: «Grazie a mia sorella Nicole». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

