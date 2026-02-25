Sanremo il testo della canzone Voilà di Elettra Lamborghini

Della prima serata di Sanremo si ricorderà l’abito di Elettra Lamborghini e le piume bianche della coreografia, un po’ meno il suo brano che si candida però a diventare una hit estiva. Voilà è infatti un brano allegro che invita al movimento. Sulle poltroncine dell’Ariston il pubblico di martedì 24 febbraio non si è mosso tanto: vedremo cosa accadrà nella seconda serata. Estratto del testo di «Voilà» di Elettra Lamborghini. «E allora viva viva viva la Carrà ballare e poi finire giù per terra viva l’amore amore amore che si fa al buio e la televisione accesa fino all’alba come due gatti dietro a qualche bar s’una cabrio senza targa noi due sotto un cielo a pois così chic così hard vieni qui voilà» Testo e musica: Andrea Bonomo, Edwyn Roberts, Pietro Celona Lo speciale su Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Open.online

Notte in bianco per Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo Ha sbottato sui social nella notte. Cosa è successo una volta rientrata in hotel - facebook.com facebook

POV: ti sei svegliata con le stesso mood di Elettra Lamborghini Alle tre e un quarto di notte dopo l’esibizione a Sanremo la cantante ha sbottato sui social perché le feste nei locali vicini al suo albergo non le permettevano di riposare #elettralamborghini #sa x.com