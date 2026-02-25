Sanremo il testo della canzone Stupida sfortuna di Fulminacci

La prima esibizione di Fulminacci sul palco della 76esima edizione del Festival è piaciuta molto alla sala stampa, tanto che il cantautore romano è tra i primi 5 della classifica provvisoria. Quello che è piaciuto meno è stato il suo abito grigio, che sui social ha racconto numerose critiche. Ma, per quanto Sanremo sia anche moda, quello che conta è la musica, e quella di Fulminacci funziona. Non è una novità, ma una conferma. Festival di Sanremo, Carlo Conti stoppa La Russa: «Andrea Pucci non ci sarà». Can Yaman contro la Rai su Sandokan Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il video La troupe Rai e lo schianto con l’auto verso Sanremo: «Pensavo fossero tutti morti». 🔗 Leggi su Open.online

