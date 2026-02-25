Sanremo il testo della canzone Opera di Patty Pravo

La “ragazza del Piper” è ormai da tempo diventata la “signora di Sanremo”: Patty Pravo anche ieri sera, durante la prima serata del Festival, ha incantato con la sua voce. Elegante, iconica, Patty Pravo ha portato il scena la canzone scritta per lei da Giovanni Caccamo. E tornerà a esibirsi anche questa sera, 25 febbraio, per farci riascoltare la canzone. «Sulla terra siamo soli,solitari in compagnia,circondati da parole, parole,affidati a un’utopia. Siamo santi e peccatori.naviganti e sognatori,un po’ satelliti,filosofi del niente. Semplicemente la vita,semplicemente follia.Cantami ancora il presente,nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera». 🔗 Leggi su Open.online

ORDINE SECONDA SERATA 1. Patty Pravo 2. LDA e Aka 7even 3. Enrico Nigiotti 4. Tommaso Paradiso 5. Elettra Lamborghini 6. Ermal Meta 7. Levante 8. Bambole di pezza 9. Chiello 10. J-Ax 11. Nayt 12. Fulminacci 13. Fedez e Masini 14. Dargen D'amico 1 - facebook.com facebook

Ecco l’ordine ufficiale e gli orari di uscita della seconda serata di Sanremo 2026. Inizierà Patty Pravo verso le nove e un quarto, finirà Ditonellapiaga a mezzanotte e mezza x.com