Sanremo il testo della canzone Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti

Il cantautore torna a Sanremo con un brano romantico e familiare, le due cifre stilistiche che Enrico Nigiotti ci ha insegnato a conoscere e apprezzare. Nella seconda serata sarà il terzo cantante a salire sul palco. Ecco un estratto del testo della sua canzone. Estratto del testo di «Ogni volta che non so volare» di Enrico Nigiotti. «E mentre fuori brucia un altro inferno pochi minuti e dopo sarà domani qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare i mostri che c’ho dentro che mi fanno cadere questa mania che devi solo andare bene a chi mi salva ogni volta che tocco il fondo a chi comunque vada mi rimane accanto e se questa vita è un viaggio meno male siete qui ogni volta che non so volare» Testo: Enrico Nigiotti, Pacifico Musica: Enrico Nigiotti, Fabiano Pagnozzi Lo speciale su Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

"Ogni volta che non so volare" di Enrico Nigiotti: testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare. Testo e di cosa parla la canzone

Come sarà Ogni Volta Che Non So Volare di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, Michele Bravi con Prima o poi. Il testo e la recensione della canzone; Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi: testo e significato del brano in gara al Festival; Il testo e il significato della canzone Che fastidio! di Ditonellapiaga a Sanremo 2026; Che fastidio! di Ditonellapiaga – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Il testo della canzone Nei miei Dm di El Ma, Soniko e Blind a Sanremo 2026Milano, 18 febbraio 2026 - Il trio, inedito sino alla corsa verso il palco del Teatro Ariston, composto da El Ma, Soniko e Blind si esibisce al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Nei miei Dm’ . quotidiano.net

Serena Brancale canta Qui con me a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneSerena Brancale Qui con me in gara al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano in lizza per la vittoria della kermesse. superguidatv.it

(3/4) I voti alle canzoni della prima serata #Sanremo2026 5.5 Ermal Meta: neobalcanodica 4 Serena Brancale: ruffianesca 5 Nayt: lagnosa 6.5 Malika Ayane: mattaintrasferta 4 Eddie Brock: segaiola 3.5 Sal Da Vinci: guappa 6.5 Enrico Nigiotti: apugnichiusesc x.com

Direttamente da Sanremo, dalla Festival Zone, Enrico Nigiotti è stato ospite ai microfoni di Radio Taormina, dove ha presentato il suo brano. - facebook.com facebook