Sanremo il meglio e il peggio della prima serata | la più vispa è Gianna Pratesi a 105 anni Pausini ribellati

Sanremo ha acceso l’attenzione con la prima serata, a causa delle critiche rivolte a Laura Pausini e alla scarsa presenza di grandi nomi tra i Big. La partecipazione di Gianna Pratesi, 105 anni, ha sorpreso tutti, dimostrando che l’età non limita il talento. La manifestazione ha mostrato momenti di vivacità e tensione, mentre il pubblico attende con curiosità come evolveranno le prossime serate. La gara continua a suscitare interesse tra gli spettatori.

Questo Sanremo partiva con ogni pregiudizio possibile: critiche sulla co-conduttrice Laura Pausini, negli ultimi mesi appesantita da qualche polemica di troppo; cantanti di poco peso tra i Big in gara, o comunque non quelli che monopolizzano le classifiche; e, ancora, i soliti mormorii su una edizione additata come sommariamente “meloniana”. La percezione generale, insomma, era che la curva del festival fosse arrivata al suo momento discendente dopo aver raggiunto l’apice negli ultimi anni. La prima puntata, in onda ieri sera, è scivolata via senza essere tra le più movimentate che abbiamo visto di recente, ecco: diciamo che si fa fatica a pensare che qui un tempo - neanche troppo lontano - Rosa Chemical e Fedez si baciavano all’improvviso, provocando lo sconcerto delle prime file. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo, la prima serata: scaletta e orari | Sul palco la 105enne Gianna Pratesi , gag Pausini-Yaman, tributo a Baudo e VessicchioGianna Pratesi, 105 anni, ha fatto il suo debutto sul palco di Sanremo, attirando l’attenzione degli spettatori.

Chi è Gianna Pratesi, a 105 anni ospite a Sanremo 2026Gianna Pratesi, 105 anni, ha partecipato a Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana.

Sanremo 2026, Francesco Renga chi è: gli esordi con i Timoria e l'amore con Ambra AngioliniFrancesco Renga è uno dei 30 concorrenti big del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore partecipa per la decima volta come concorrente in gara con il brano 'Il meglio di me'. Ha vinto nel 2005 con il ... adnkronos.com

Francesco Renga a Sanremo 2026 con Il meglio di me – Testo e significato del branoIl meglio di me di Francesco Renga è una delle canzoni in gara al 76° Festival di Sanremo. Testo e significato del brano sanremese. superguidatv.it

Gianna Pratesi nuova federatrice del centrosinistra, nuovo leader del campo largo, nuovo argine ai Pucci e ai Gasparri Idolo. facebook

Gianna Pratesi 105 anni ospite del Festival di Sanremo #lapresse #sanremo2026 #giannapratesi x.com