Sanremo gli ascolti in discesa e il paragone con Amadeus | da Fiorello a Can Yaman così il Festival perde appeal

I numeri sono numeri. E quando di mezzo c'è Sanremo, c'è poco da fare. Sono stati 9 milioni 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori che hanno seguito in media su Rai1, in termini di total audience, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. L'anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65.3%. In termini di share la prima serata di Sanremo 2026 fa segnare il quarto miglior risultato dal 1997, quando la media del festival condotto da Mike Bongiorno fu del 58.74%. Meglio hanno fatto soltanto le ultime tre edizioni, quando la media della prima serata ha sfondato il tetto del 60%, facendo registrare il 65.3% nel 2025, sempre con Conti direttore artistico, e in total audience; il 65.1% nel 2024 e il 62.5% nel 2023, con Amadeus. Le mani avanti «L'anno scorso sembrava impossibile eguagliare certi numeri e invece un po' il caso, un po' la fortuna, un po' la bravura ci hanno portato a superarli - aveva detto Conti in conferenza proprio ieri -.

Il ciclone Fiorello sbarca al Festival di Sanremo 2026 con Biggio: l’annuncio durante la diretta Instagram. Valeria Graci confessa: “Mi manca Amadeus, c’era l’attesa”Fiorello ha annunciato il suo arrivo a Sanremo 2026 durante una diretta Instagram, spiegando che la sua presenza è legata alla partecipazione con Biggio e alla voglia di tornare sul palco.

Amadeus torna in Rai? Dagospia non ha dubbi: “C’è lo zampino di Fiorello, nel 2027 condurrà il Festival di Sanremo”Secondo Dagospia, Amadeus tornerà in Rai nel 2027 per condurre nuovamente il Festival di Sanremo.

