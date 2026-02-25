Sanremo gli ascolti | 58% di share e 9,6 milioni di spettatori 3 in meno rispetto al 2025

La prima serata di Sanremo 2026 ha registrato 9 milioni e 600 mila spettatori, con uno share del 58%. Sebbene si tratti di numeri che confermano la centralità dell'evento nel panorama televisivo italiano, il dato segna un netto passo indietro rispetto al debutto dell'anno precedente. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti tutti i 30 big in gara, offrendo una panoramica variegata della musica italiana attuale. La serata è stata impreziosita dalla presenza di Tiziano Ferro, super ospite d'eccezione, che ha celebrato i suoi 25 anni di carriera con un medley dei suoi successi e il nuovo singolo Sono un grande. Accanto a Conti, la co-conduzione di Laura Pausini - protagonista di alcune gaffe che hanno movimentato la serata - e l'energia di Can Yaman hanno cercato di tenere alto il ritmo di una maratona musicale conclusasi a notte fonda. Il paragone con il 2025 è una prima nota dolente per l'ultima gestione di Conti come Direttore Artistico di Sanremo: lo scorso anno il Festival aveva debuttato con una media di 12,6 milioni di spettatori e uno share del 65,3%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Ascolti prima serata Sanremo: il Festival raggiunge 9.600.000 di spettatori (58%). Netto calo rispetto al 2025 (12 milioni e 65.3% di share)

Leggi anche: Gli ascolti di Sanremo: debutta con 9,6 milioni di spettatori e 58% di share. In calo rispetto agli ultimi 3 anni

Ascolti Sanremo, la prima serata fa flop con 9,6 milioni: tre in meno dell'anno scorso

Temi più discussi: Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2026: spettatori e share; Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?; Sanremo Story, gli ascolti Auditel del Festival dal 1987 al 2025; Sanremo, i record e gli scandali: le dieci curiosità che hanno fatto la storia del Festival.

Sanremo 2026, ascolti prima serata: forte calo per Carlo Conti al 57,7% con 9 milioni e 300 mila spettatoriSanremo 2026 ascolti prima serata. Si tratta di un dato in calo di oltre 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno. maridacaterini.it

Sanremo, il 58 per cento di share per la prima serataLa prima serata del festival in forte calo rispetto al dato dell’anno scorso, quando Conti era arrivato al 65 per cento di share ... editorialedomani.it

Sanremo 2026: il Festival domina gli ascolti fin dal primo giorno Il Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato su Rai 1, con Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica, conquistando l'attenzione di tutta Italia. La programmazione del primo canale si - facebook.com facebook

I dati Auditel sugli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo x.com