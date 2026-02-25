Sanremo | Fedez-Masini e Brancale in testa ma attenzione alle sorprese

Il Festival di Sanremo entra nel vivo della sua 76° edizione, con una sorpresa che potrebbe ribaltare i pronostici. Secondo gli esperti, il duo Fedez-Masini e Serena Brancale si contendono la vittoria finale, con i primi offerti a 2,75 e la seconda a 3,25. La gara si annuncia incerta, con altri artisti pronti a sorprendere. Tra questi, Arisa risale la classifica a quota 6,00 con la sua Magica favola. Sal da Vinci, Ditonellapiaga e Fulminacci potrebbero essere le sorprese di questa edizione. Sal da Vinci, con la sua Per sempre si, potrebbe diventare la nuova colonna sonora nazionale del 2026. Ditonellapiaga, proposta a 12,00, potrebbe dominare la scena del Festival, mentre Fulminacci, offerto a 20,00, è il vero underdog di questa edizione. Dopo la prima serata, la classifica vede Fedez e Masini in testa, con un leggero vantaggio su Brancale. La loro canzone ha colpito il pubblico e gli esperti, che li danno favoriti per la vittoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

